Депутат Бессараб не исключила рост налогов и страховых взносов на пенсии россиян
Властям России в перспективе придется повысить налоги и страховые взносы на пенсии граждан, если демографическая ситуация не наладится. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она уточнила, что соотношение трудоспособного населения (75 млн) и пенсионеров (42,8 млн) составляет 1,7:1. Так, если людей пенсионного возраста станет столько же, сколько и работоспособных лиц, то содержать их будет проблематично. Тогда государству необходимо будет найти средства для обеспечения пенсионеров.
Сейчас с зарплаты каждого трудоспособного россиянина отчисляется 22% на пенсионное обеспечение, уточнила Бессараб.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что в России можно контролировать верность подсчёта рабочего стажа. Для этого важно учесть все периоды трудовой деятельности и выяснить, засчитывался ли период ухода за детьми или престарелыми родственниками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru