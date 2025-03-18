Депутат Бессараб не исключила рост налогов и страховых взносов на пенсии россиян

Властям России в перспективе придется повысить налоги и страховые взносы на пенсии граждан, если демографическая ситуация не наладится. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она уточнила, что соотношение трудоспособного населения (75 млн) и пенсионеров (42,8 млн) составляет 1,7:1. Так, если людей пенсионного возраста станет столько же, сколько и работоспособных лиц, то содержать их будет проблематично. Тогда государству необходимо будет найти средства для обеспечения пенсионеров.