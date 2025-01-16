Депутат Бессараб назвала нереалистичным предложение увеличить детское пособие
Предложение депутатов ЛДПР об увеличении пособия по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка является нереалистичным, пишет 360.ru со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.
Она напомнила, что в данный момент работодатели платят за сотрудников страховые взносы в размере 30%. Из них 22% идут на пенсионное обеспечение, а 8% делятся между социальным и обязательным медицинским страхованием. При этом новая инициатива потребует существенного роста этих взносов, что также увеличит нагрузку на систему.
Бессараб допустила, что авторы инициативы предполагали, что инициатива не пройдет, однако хотели привлечь внимание к проблеме.
Ранее группа депутатов во главе с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким предложила внести на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий увеличение размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Инициатива также предполагает установку минимального размера пособия в размере 100% регионального прожиточного минимума, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru