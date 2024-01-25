Депутат Бессараб напомнила об увеличении соцвыплат с 1 февраля
Ряд социальных выплат увеличат в России с 1 февраля. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
«Практически все социальные выплаты, в том числе социальные доплаты к пенсии, будут увеличены с 1 февраля текущего года на процент индексации», — отметила парламентарий.
Бессараб отметила, что изменения затронут также материнский семейный капитал. Кроме того, парламентарий напомнила, что пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности вырастут на 48 процентов.
Ранее Минтруд сообщил о грядущей индексации более 40 выплат, пособий и компенсаций, с 1 февраля они станут больше на 7,4%, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru