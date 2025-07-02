Депутат Бессараб: Курьеры гробят свое здоровье в попытке заработать
Работа курьером зачастую не предполагает выходные или перерывы, работники не получают больничные и какие-либо гарантии, поэтому в моменте могут заработать много, заявила НСН Светлана Бессараб.
Курьеры работают по 10-12 часов в день и гробят свое здоровье, заявила в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Мы все время говорим, что у курьеров высокая зарплата. Давайте исходить из того, что курьеры получают оплату либо за каждый час работы, либо за каждую доставку. Чтобы заработать громадные суммы, нужен высокий спрос, например, в столице. Или же нужно работать много и долго. Это работа на свой страх и риск, нет трудового договора и больничных. Человек работает в любую погоду без перерывов и выходных, по 10-12 часов в день. В таком случае можно заработать и 270 тысяч рублей. Меня не пугают высокие зарплаты курьеров, меня пугают, что они гробят свое здоровье», - рассказала она.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил в пресс-центре НСН, что в период острого дефицита кадров нанимать людей могут только государственные оборонные предприятия и большие корпорации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолото»
- Алиханов заявил о завершении проектирования поезда для ВСМ
- В Москве шесть человек пострадали в ДТП с такси и каршерингом
- Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ за час
- Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» приговорили к трем годам колонии
- Над ДНР перехватили 113 украинских беспилотников за сутки
- СМИ: Paramount выплатит Трампу $16 млн из-за интервью с Харрис
- В Керчи мужчину задержали за оправдание атаки беспилотников на Кремль
- Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
- Маск похвалил Трампа за решение конфликтов в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru