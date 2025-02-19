Депутат Бессараб: Единые квитанции на оплату ЖКУ упростят россиянам жизнь

По её словам, она сама иногда теряется при оплате ЖКУ, так как «приходится сверять и бегать», не понимая при этом, что именно и за какой период оплачиваешь.

Парламентарий отметила, что единая квитанция позволит избежать путаницы, а также сделает сам процесс оплаты более удобным, однако необходимо исключить препятствия и злоупотребления со стороны управляющих компаний.

«Управляющие компании не всегда готовы с кем-то делиться в дальнейшем деньгами. Надо не допустить при этом прокручивания, задержки денег на счетах тех компаний, которые к этим деньгам конкретно не имеют никакого отношения», - заключила Бессараб.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что следует вернуться к идее единого платёжного документа за ЖКУ, сообщает RT.

