Депутат Бессараб: Единые квитанции на оплату ЖКУ упростят россиянам жизнь
Введение единой квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) сделает жизнь россиян проще. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По её словам, она сама иногда теряется при оплате ЖКУ, так как «приходится сверять и бегать», не понимая при этом, что именно и за какой период оплачиваешь.
Парламентарий отметила, что единая квитанция позволит избежать путаницы, а также сделает сам процесс оплаты более удобным, однако необходимо исключить препятствия и злоупотребления со стороны управляющих компаний.
«Управляющие компании не всегда готовы с кем-то делиться в дальнейшем деньгами. Надо не допустить при этом прокручивания, задержки денег на счетах тех компаний, которые к этим деньгам конкретно не имеют никакого отношения», - заключила Бессараб.
Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что следует вернуться к идее единого платёжного документа за ЖКУ, сообщает RT.
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