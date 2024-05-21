В Госдуме призвали доработать законопроект о сталкинге
Депутаты фракции «Новые люди» готовят комплексную программу по защите от домашнего насилия, сообщила заместитель руководителя партии Сардана Авксентьева.
По ее словам, первым шагом в разработке программы станет решение вопроса о преследователях.
«Что делать, если вы подверглись преследованиям? Если бывший супруг или супруга караулит возле работы или дома, угрожает в соцсетях? Такая настойчивость не романтично, а страшно и часто заканчивается трагедией – убийством», - сказала Авксентьева на пленарном заседании Госдумы.
Она также сообщила, что партия «Новые люди» в июне намерена провести круглый стол по вопросам преследований, при этом каждый депутат, заинтересованный в решении проблемы, может принять участие в доработке соответствующего закона о сталкинге.
Ранее депутат Ярослав Нилов предложил ввести с КоАП статью «Преследование», где будут прописаны штрафы в 2-3 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток за «систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий». Такое преследование может заключаться в направлении сообщений по телефону, в соцсетях и письмах, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru