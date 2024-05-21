В Госдуме призвали доработать законопроект о сталкинге

По ее словам, первым шагом в разработке программы станет решение вопроса о преследователях.

«Что делать, если вы подверглись преследованиям? Если бывший супруг или супруга караулит возле работы или дома, угрожает в соцсетях? Такая настойчивость не романтично, а страшно и часто заканчивается трагедией – убийством», - сказала Авксентьева на пленарном заседании Госдумы.

Она также сообщила, что партия «Новые люди» в июне намерена провести круглый стол по вопросам преследований, при этом каждый депутат, заинтересованный в решении проблемы, может принять участие в доработке соответствующего закона о сталкинге.

Ранее депутат Ярослав Нилов предложил ввести с КоАП статью «Преследование», где будут прописаны штрафы в 2-3 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток за «систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий». Такое преследование может заключаться в направлении сообщений по телефону, в соцсетях и письмах, напоминает «Радиоточка НСН».

