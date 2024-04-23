Депутат Арефьев раскритиковал высокий процент по ипотеке в РФ

Он уточнил, что нулевой процент предоставляется если размер первоначального взноса равен трети стоимости жилья. При этом при рождениир первого ребёнка семье спишут 30% долга, а при рождении второго - ещё 30% от остатка.

По словам Арефьева, в итоге квартиру в Венгрии можно приобрести в ипотеку за треть стоимости.

«Ипотека в Германии от 0,25% до 2%. Почему у нас до 20%? У них ни газа, ни нефти, ничего, а у нас есть всё, и почему-то в банковскую систему вливаются триллионы рублей, а у граждан нет денег на ипотеку», — заключил депутат.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объём средств, предусмотренный для выдачи льготной IT-ипотеки, увеличен на 200 млрд рублей - до 700 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

