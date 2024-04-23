Депутат Арефьев раскритиковал высокий процент по ипотеке в РФ
Венгрия является страной, у которой нет запасов газа и нефти, однако ипотеку гражданам здесь выдают под 0%. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Он уточнил, что нулевой процент предоставляется если размер первоначального взноса равен трети стоимости жилья. При этом при рождениир первого ребёнка семье спишут 30% долга, а при рождении второго - ещё 30% от остатка.
По словам Арефьева, в итоге квартиру в Венгрии можно приобрести в ипотеку за треть стоимости.
«Ипотека в Германии от 0,25% до 2%. Почему у нас до 20%? У них ни газа, ни нефти, ничего, а у нас есть всё, и почему-то в банковскую систему вливаются триллионы рублей, а у граждан нет денег на ипотеку», — заключил депутат.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объём средств, предусмотренный для выдачи льготной IT-ипотеки, увеличен на 200 млрд рублей - до 700 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru