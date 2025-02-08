Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести стратовую систему обучения в школах с индивидуальным расписанием для каждого ученика. Об этом парламентарий заявил РИА Новости.
По мнению Антропенко, «назрела необходимость» перехода после начальной школы от классно-урочной к стратовой системе.
«Ребенок должен иметь индивидуальное расписание конкретных предметов. Набор таких предметов школа будет определять соответствующим тестированием, определяющим потребности каждого... мышление и способности», — заявил депутат.
Как отметил Антропенко, учащихся в рамках параллели будут делить на группы для более глубокого изучения отдельных дисциплин.
Ранее президент Владимир Путин попросил Российскую академию наук и Российскую академию образования обновить программы по математике и естественным наукам, сбалансировать объем учебного материала и сделать его доступным и интересным для учеников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru