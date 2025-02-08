Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников

По мнению Антропенко, «назрела необходимость» перехода после начальной школы от классно-урочной к стратовой системе.

«Ребенок должен иметь индивидуальное расписание конкретных предметов. Набор таких предметов школа будет определять соответствующим тестированием, определяющим потребности каждого... мышление и способности», — заявил депутат.

Как отметил Антропенко, учащихся в рамках параллели будут делить на группы для более глубокого изучения отдельных дисциплин.

Ранее президент Владимир Путин попросил Российскую академию наук и Российскую академию образования обновить программы по математике и естественным наукам, сбалансировать объем учебного материала и сделать его доступным и интересным для учеников.

