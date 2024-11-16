Депутат Аксаков назвал российских застройщиков обнаглевшими

Застройщики в России «обнаглели» и подняли цены на недвижимость вдвое, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Застройщики просто обнаглели, взвинтили цену в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится», — отметил парламентарий.

Аксаков подчеркнул, что девелоперы образумятся, «жизнь заставит» их продавать жилье по рыночной стоимости, а не по цене, «по которой они хотят впаривать».

Между тем член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в пресс-центре НСН заявил, что в ближайшее время стоимость недвижимости в стране вряд ли снизится. Специалист пояснил, что на рынке наблюдается дефицит предложения.

