Депутат Аксаков назвал российских застройщиков обнаглевшими
Застройщики в России «обнаглели» и подняли цены на недвижимость вдвое, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Застройщики просто обнаглели, взвинтили цену в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится», — отметил парламентарий.
Аксаков подчеркнул, что девелоперы образумятся, «жизнь заставит» их продавать жилье по рыночной стоимости, а не по цене, «по которой они хотят впаривать».
Между тем член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в пресс-центре НСН заявил, что в ближайшее время стоимость недвижимости в стране вряд ли снизится. Специалист пояснил, что на рынке наблюдается дефицит предложения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru