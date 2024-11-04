Депутат Аксаков допустил отказ от чеканки мелких монет в России
Мелкие монеты не пользуются большим спросом у россиян, следует подумать над целесообразностью их производства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.
Ранее Банк России заявил о возобновлении печати пятирублевых купюр, этот процесс оказался выгоднее, чем чеканка аналогичных монет.
Аксаков назвал подход Центробанка правильным, отметив, что на производстве денег лучше экономить.
«Мелочь сейчас особо не пользуется спросом... многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — подчеркнул парламентарий.
В то же время Аксаков отметил, что по закону рубль — национальная валюта, соответственно, в обороте должен быть и один рубль. При этом, по словам Аксакова, очевидно, что в РФ не будет «никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений», российская валюта стабильна.
В октябре Центробанк объявил «монетную неделю», во время которой россияне могли поменять накопившиеся монеты на бумажные деньги, напоминает RT.
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