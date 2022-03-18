Дептранс: Транспорт Москвы работает в штатном режиме на фоне загрузки «Лужников»
Московский транспорт работает в штатном режиме в течение всего дня, а также во время концерта на стадионе «Лужники». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, почти 200 тысяч человек приехали на территорию спорткомплекса на метро, МЦК и наземном транспорте.
Ликсутов подчеркнул, что за прошедшие пять лет стадион не принимал такого количества людей, даже во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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