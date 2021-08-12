Дептранс продлил более 1,2 млн проездных, неиспользованных во время пандемии

Дептранс продлил более 1,2 млн билетов на общественный транспорт, которые россияне не успели использовать из-за пандемии коронавируса. Проездные продлевают тем пассажирам, которые совершили в период режима повышенной готовности с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок.

Если это количество поездок было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая (включительно) было совершено не более 8 поездок, услуга также будет оказана.

Это связано с тем, что часть горожан начала пользоваться общественным транспортом с 12 мая, когда возобновилась деятельность промышленных и строительных компаний.

По информации Дептранса, средний срок продления билета – 19 дней; 68 дней — средний срок продления у билетов «365 дней».

Ранее стало известно, что к концу 2021 года у россиян появится возможность с помощью биометрических данных «по лицу» оплачивать покупки в супермаркетах и проезд на транспорте. В свою очередь введение в России системы платежей с помощью биометрических данных пока небезопасно и грозит их утечкой, считают опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперты по кибербезопасности – глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев и руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.



