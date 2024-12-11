Дептранс предупредил о новом виде мошенничества

По данным Дептранса, в интернете распространяются поддельные ссылки на интернет-ресурсы столичного Транспортного комплекса. В ведомстве обратились к россиянам с просьбой не пополнять по непроверенным ссылкам карты москвича и карты «Тройка» — в противном случае есть риск лишиться денежных средств.

По словам представителей Дептранса, для пополнения транспортных карт следует пользоваться только официальными предложениями и ресурсами и проверять корректность написания веб-сайта.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники придумали способ получить доступ к «Госуслугам» при помощи полиса ОМС: они рассказывают жертвам легенду об обязательном обновлении данных полиса ОМС, потому что бесплатная медицинская помощь якобы им больше недоступна.

