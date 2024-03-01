Выпускаемые в Москве устройства для безналичной оплаты внесли в реестр Минпромторга

Два типа устройств для безналичной оплаты, произведенных в Москве, внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Одно из устройств – валидатор. Он принимает оплату проезда в городском транспорте. Вторая разработка – POS-терминалы. Они встраиваются в вендинговые аппараты с едой, напитками и снеками и принимают плату за покупки. Благодаря включению в реестр компания сможет увеличить поставки продукции и участвовать в крупных государственных закупках», - отметил Овчинский.

Отмечается, что валидаторы уже установлены в городском транспорте Москвы и Подмосковья, а также поставляются в другие регионы России. POS-терминалы уже устанавливаются, например, в вендинговые автоматы или на автомойки самообслуживания.

По словам генерального директора компании «Терминальные Технологии» Игоря Сухоставского, локализация разработки и производства электроники позволяет сохранить независимость России от импорта и развивать отечественную промышленность.

Разработки предприятия также поставляются на иностранные рынки. Например, POS-терминалы поставляются в Армению, а столичные валидаторы уже внедрили в Узбекистане. Выходить на новые дружественные рынки столичным производителям помогает центр «Моспром», который организовывает участие в бизнес-миссиях, выставках и различных конференциях.

