Дептранс Москвы объявил о повышении тарифов на проезд
Ряд тарифов на проезд в московском транспорте изменится с 15 октября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
В сообщении говорится, что поездки по билетам «Единый» на 30 и 90 дней станут дороже в среднем на два рубля, а стоимость билетов на 365 дней и стоимость проезда на регулярном речном транспорте не изменится.
Пересадка с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта останутся бесплатными.
«Мы скорректировали цены в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию, но сохранили доступность поездок», - отметили в Дептрансе.
В ведомстве добавили, что самой выгодной по-прежнему будет разовая поездка по биометрии - 50 рублей.
Ранее Столичный департамент транспорта выпустил лимитированные карты "Тройка" к столетию Музея МХАТ, на которых изображены уникальные экспонаты театра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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