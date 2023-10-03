Дептранс Москвы объявил о повышении тарифов на платных парковках

Уточняется, что на семи улицах цена будет снижена, а на остальных - повышена, в частности, на тех, где загрузка достигает 90-100%, то есть почти всегда нет свободных мест.



В ведомстве указали, что действующая тарифная сетка останется без изменений — максимальный тариф 450 рублей в час.

«С 7 ноября в зону платной уличной парковки войдет 21 участок улиц по просьбам местных жителей... Теперь еще больше москвичей смогут в приоритетном порядке оставлять машины в своем районе. Для местных жителей парковка остается бесплатной», - добавили в Дептрансе, напомнив, что для этого следует «оформить резидентное разрешение».

Ранее во Владивостоке производитель парковочного оборудования Flowbird заявил о приостановке работы паркоматов из-за усиления санкций Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

