Дептранс Москвы объявил о повышении тарифов на платных парковках
Тарифы на платную парковку изменятся с 7 ноября на 3,5% московских улиц, сообщает столичный Департамент транспорта.
Уточняется, что на семи улицах цена будет снижена, а на остальных - повышена, в частности, на тех, где загрузка достигает 90-100%, то есть почти всегда нет свободных мест.
В ведомстве указали, что действующая тарифная сетка останется без изменений — максимальный тариф 450 рублей в час.
«С 7 ноября в зону платной уличной парковки войдет 21 участок улиц по просьбам местных жителей... Теперь еще больше москвичей смогут в приоритетном порядке оставлять машины в своем районе. Для местных жителей парковка остается бесплатной», - добавили в Дептрансе, напомнив, что для этого следует «оформить резидентное разрешение».
Ранее во Владивостоке производитель парковочного оборудования Flowbird заявил о приостановке работы паркоматов из-за усиления санкций Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru