Собянин: В «Лужниках» появится одна из лучших рекреационных зон Москвы

По его словам, в этой связи было принято решение провести дополнительную реконструкцию. В частности, на Центральной площади появится большой бассейн с фонтанной группой, где зимой будет располагаться «один из самых больших катков в Москве».

Градоначальник указал, что на втором этапе будет реконструирована Фестивальная площадь, а на третьем - открытые футбольные и теннисные поля, детские площадки, административные здания. Планируктся построить небольшие кафе и ресторанчики, раздевалки.

«Главная задача — превратить «Лужники» в одну из лучших рекреационных зон Москвы, куда будут приезжать, чтобы позаниматься спортом, погулять и отдохнуть всей семьей», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что возрождение олимпийского комплекса «Лужники» – один из главных проектов развития спортивной инфраструктуры в стратегии развития столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

