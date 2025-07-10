Собянин: В «Лужниках» появится одна из лучших рекреационных зон Москвы
Значительная часть территории олимпийского комплекса «Лужники» находится в депрессивном состоянии. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в этой связи было принято решение провести дополнительную реконструкцию. В частности, на Центральной площади появится большой бассейн с фонтанной группой, где зимой будет располагаться «один из самых больших катков в Москве».
Градоначальник указал, что на втором этапе будет реконструирована Фестивальная площадь, а на третьем - открытые футбольные и теннисные поля, детские площадки, административные здания. Планируктся построить небольшие кафе и ресторанчики, раздевалки.
«Главная задача — превратить «Лужники» в одну из лучших рекреационных зон Москвы, куда будут приезжать, чтобы позаниматься спортом, погулять и отдохнуть всей семьей», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что возрождение олимпийского комплекса «Лужники» – один из главных проектов развития спортивной инфраструктуры в стратегии развития столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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