Дептранс: 99% пассажиров метро надели маски утром 15 мая

Не менее 99% пассажиров московского метро надевают маски. Такие данные на утро пятницы представила пресс-служба департамента транспорта столицы. Перчатки, согласно его статистике, носят 90% пассажиров. Так называемый масочный режим был введён в действие в мегаполисе с 12 мая.

Средства индивидуальной защиты обязали использовать в общественных пространствах - в магазинах, всех видах транспорта. Такая мера была принята городскими властями по рекомендации Роспотребнадзора в рамках ограничений из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

В общественных местах также необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Такие же ограничения должны соблюдаться на предприятиях и в организациях, которые возобновили свою деятельность с 12 мая.

Кроме того, не допускаются на рабочее место сотрудники с признаками ОРВИ – они обязаны оставаться дома. Чтобы возобновить работу, необходимо будет предоставить больничный лист или справку от врача.

