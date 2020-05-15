Дептранс: 99% пассажиров метро надели маски утром 15 мая
Не менее 99% пассажиров московского метро надевают маски. Такие данные на утро пятницы представила пресс-служба департамента транспорта столицы. Перчатки, согласно его статистике, носят 90% пассажиров. Так называемый масочный режим был введён в действие в мегаполисе с 12 мая.
Средства индивидуальной защиты обязали использовать в общественных пространствах - в магазинах, всех видах транспорта. Такая мера была принята городскими властями по рекомендации Роспотребнадзора в рамках ограничений из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.
В общественных местах также необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Такие же ограничения должны соблюдаться на предприятиях и в организациях, которые возобновили свою деятельность с 12 мая.
Кроме того, не допускаются на рабочее место сотрудники с признаками ОРВИ – они обязаны оставаться дома. Чтобы возобновить работу, необходимо будет предоставить больничный лист или справку от врача.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
263 тыс.+10 598 / сут.
Умерли
2 418+113 / сут.
Выздоровели
58 226+4 696 / сут.
- Бобунец на карантине заговорил с дубом и превратил гардеробную в студию
- СК обвинил бизнесмена Быкова в организации двойного убийства
- Собянин поздравил коллектив Московского метрополитена с 85-летием
- Союз потребителей раскритиковал призыв не обслуживать без масок в магазинах
- Число новых случаев COVID-19 в России вновь превысило 10 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru