Депп решил жениться на русской танцовщице

Джонни Депп решил переключить своё внимание с судебных исков к бывшей жене и менеджерам на более приятные вещи. Портал Daily Mail публикует новость о том, что известный голливудский актёр намерен жениться на русской исполнительнице танцев гоу-гоу. Источники в окружении будущей супруги «Джека Воробья» заявляют, что в 2018 году Полина Глен познакомилась с Деппом на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе. Также источник сообщает, что в начале 2019-го папарацци запечатлели Деппа в гостинице в Белграде в тот момент, когда тот целовал незнакомку. Позже она сопровождала 55-летнего актёра во время его визита в российскую столицу в составе группы The Hollywood Vampires.

Источники Daily Mail подтвердили, что это была именно Глен. О девушке известно, что она родилась в Санкт-Петербурге. На жизнь она зарабатывает танцами и постановкой номеров, отмечают «Дни.ру».

О том, когда может состояться свадьба Джонни Деппа и его новой возлюбленной не сообщается. Сейчас известно лишь о том, что пара живет в доме актёра на Сансет-бульваре.