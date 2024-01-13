82-летнего пенсионера после выдворения из Латвии встретили в Псковской области

82-летнего пенсионера Бориса Каткова, которого выдворили власти Латвии, встретили в России. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram.

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«Обеспечили всем необходимым, окружили вниманием и заботой», — рассказал глава региона.

Посольство РФ в Латвии возмутилось «антигуманной» высылкой Каткова, у которого в балтийской стране остались жена, дети и внуки. В диппредставительстве заявили, что пенсионеру даже не предоставили возможности обжаловать решение латвийских властей.

Ранее Зеленский призвал страны ЕС «преподать урок» России за проведение специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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