82-летнего пенсионера после выдворения из Латвии встретили в Псковской области

«Обеспечили всем необходимым, окружили вниманием и заботой», — рассказал глава региона.

Посольство РФ в Латвии возмутилось «антигуманной» высылкой Каткова, у которого в балтийской стране остались жена, дети и внуки. В диппредставительстве заявили, что пенсионеру даже не предоставили возможности обжаловать решение латвийских властей.

Ранее Зеленский призвал страны ЕС «преподать урок» России за проведение специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

