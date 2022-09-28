Умер музыкальный критик и музыковед Лев Гинзбург
Музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург умер в Москве на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза композиторов России.
В сообщении говорится, что более 40 лет Гинзбург работал в журнале «Музыкальная жизнь», сотрудничал с изданиями «Советская музыка», «Правда», «Советская культура», а также выпускал ежегодник «Музыкальный календарь» (с 1970 года - «В мире музыки»).
«Он был автором многочисленных книг и брошюр, рецензий, интервью... писал аннотации к концертным программам, грампластинкам... статьи для музыкальных энциклопедий и справочников, изданных в России, Швеции, Великобритании, США и других странах», - отметили в Союзе композиторов России.
Ранее в возрасте 68 лет умер заслуженный артист России, эстрадный певец, хореограф, актёр Борис Моисеев, сообщает RT.
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