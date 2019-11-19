Департамент здравоохранения: Московские поликлиники станут комфортнее для пациентов

Столичные власти рассмотрят возможность сделать ожидание приема специалиста в поликлинике более комфортным. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Он назвал интересной идею о том, что пациентам, которые проводят в очереди больше 15 минут, нужно предлагать чай или кофе. Также в поликлиниках, по словам Хрипуна, могут быть организованы открытые пространства, где, к примеру, можно посмотреть телевизор. В столичном департаменте здравоохранения думают над этим предложением и наблюдают за опытом коллег в МФЦ.

Напомним, в 2019 году в столице был утвержден «Новый московский стандарт поликлиник», который включил в себя правила, затрагивающие все аспекты работы городских поликлиник. Новый стандарт – это удобство и комфорт для пациентов и врачей, высокая доступность самых нужных специалистов, современные технологии для диагностики и профилактики болезней.

В отремонтированных поликлиниках также будут применены единые стандарты к набору специалистов и оборудования. Кроме того, в соответствии с новыми правилами зонирования наиболее посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, а наименее посещаемые и административные кабинеты – на верхних.