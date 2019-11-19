Информированием горожан о капремонте поликлиник займутся сотрудники МФЦ

Программу капитального ремонта городских поликлиник Москвы разделили на три этапа, первый из которых стартует уже предстоящей весной. В него войдут 50 учреждений, которые, по желанию жителей мегаполиса, отремонтируют первыми. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что специалисты приступят к работам уже в марте—апреле 2020-го.

В свою очередь, руководитель центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова заявила, что сотрудники МФЦ расскажут жителям столицы об объектах капитального ремонта в их районе, а также предоставят информацию о том, где можно будет пройти обследование и куда обращаться за медпомощью во время проведения ремонта в их поликлинике. Обходы с целью информирования будут проходить с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00.

Добавим, в список первых 50 поликлиник вошли здания в тех районах Москвы, где за программу капремонта на портале «Активный гражданин» высказались больше 70% жителей.