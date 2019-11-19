Информированием горожан о капремонте поликлиник займутся сотрудники МФЦ
Программу капитального ремонта городских поликлиник Москвы разделили на три этапа, первый из которых стартует уже предстоящей весной. В него войдут 50 учреждений, которые, по желанию жителей мегаполиса, отремонтируют первыми. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что специалисты приступят к работам уже в марте—апреле 2020-го.
В свою очередь, руководитель центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова заявила, что сотрудники МФЦ расскажут жителям столицы об объектах капитального ремонта в их районе, а также предоставят информацию о том, где можно будет пройти обследование и куда обращаться за медпомощью во время проведения ремонта в их поликлинике. Обходы с целью информирования будут проходить с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00.
Добавим, в список первых 50 поликлиник вошли здания в тех районах Москвы, где за программу капремонта на портале «Активный гражданин» высказались больше 70% жителей.
Ранее НСН писала, что Москва раньше других регионов России начинает программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, развернуть программу раньше срока можно, благодаря усилению кадрового потенциала первичного медицинского звена и сформированной концепции модернизации поликлиник. Столичный мэр уточнил, что уже с первого квартала 2020 года начнутся конкурсы на проведение реконструкций поликлиник.
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