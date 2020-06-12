Денис Мацуев рассказал о своих мотивах поддержать изменения в Конституцию

Народный артист России Денис Мацуев назвал принятие поправок в Конституцию «знаковой историей», когда будущее страны зависит от каждого. Об этом он заявил в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Также напомнил, что является соавтором поправки о культуре, поэтому для него голосование 1 июля имеет особое значение.

«А для меня это особенно важно. Ведь мы на рабочей группе по обсуждению поправок предложили внести в Конституцию фразу «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».