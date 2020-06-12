Денис Мацуев рассказал о своих мотивах поддержать изменения в Конституцию
Народный артист России Денис Мацуев назвал принятие поправок в Конституцию «знаковой историей», когда будущее страны зависит от каждого. Об этом он заявил в интервью изданию «Аргументы и Факты».
Также напомнил, что является соавтором поправки о культуре, поэтому для него голосование 1 июля имеет особое значение.
«А для меня это особенно важно. Ведь мы на рабочей группе по обсуждению поправок предложили внести в Конституцию фразу «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».
Культура – наше наследие, достояние наравне с нашими недрами. И если поправка в 70-ю статью будет принята, то это уникальное наследие будет поддерживаться и охраняться государством. Поэтому я в день голосования собираюсь отдать свой голос в поддержку предложенных изменений», - заявил артист.
Ранее 12 апреля, в День России, президент Владимир Путин на церемонии вручения золотых медалей Героям Труда на Поклонной горе отметил, что поправки в Конституцию поддерживают большинство граждан страны.
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