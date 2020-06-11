Политолог Дмитрий Орлов отметил высокий интерес к электронному голосованию среди москвичей

Избирательный процесс в России в ближайшие 15-20 лет сменит привычный формат. В перспективы выборы в стране будут преимущественно проходить в помощью электронных сервисов. Такую точку зрения высказал политолог и гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в интервью изданию «Вечерняя Москва».



Собеседник издания отметил, что онлайн-голосование на сегодняшний день популярно как среди жителей мегаполисов, так и среди тех, кто привык пользоваться удаленными сервисами, мессенджерами и соцсетями.



«В Москве интерес к электронному голосованию по проекту Конституции высок, и количество зарегистрировавшихся для участия в нем определенно свидетельствует об этом», - подчеркнул Орлов.



Политолог также отметил важность убеждения россиян в том, что электронное голосование не приведет к раскрытию тайны голосования. Он также добавил, что если эксперимент 1 июля, в день голосования по Конституции, окажется успешным, можно будет постепенно расширять систему онлайн-голосования.

