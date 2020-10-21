«Деньги на ветер». Названа польза экономии на молодежной политике

Молодежь не очень увлекается политикой, но свято место пусто не бывает, заявил в эфире НСН глава «Политической экспертной группы».

Правительство заложило в проекте бюджета на 2021-2022 год сокращение финансирования молодежной политики. Расходы снизятся на 12% в сравнении с текущим бюджетом.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН заявил, что никакого отношения к реальной молодежи многие проекты не имеют.

«Большая часть расходов на молодежную политику – это деньги на ветер. Такая политика быть должна заключаться, в первую очередь, в создании равных условий для получения образования. Образование – это главный уравнитель людей из разных каст и сословий», - сказал он.

Согласно проекту бюджета, расходы сократятся именно на часть госпрограммы «Развитие образования», пишет РБК. В частности, в следующем году финансирование дополнительного образования детей сократят на 8,5%, а в 2022 году - на 15,7%.

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При этом эксперт отметил, что молодежь не очень увлекается политикой.

«Однако есть «Молодая гвардия» Единой России. Свято место пусто не бывает. Но если вы посмотрите, кому сдают помещения в Российском союзе молодежи, то возникнет куча вопросов по поводу того, чем занимаются официальные движения. Ранее молодежь готовили к уличным боям с оппозицией, и это было не самое конструктивное из того, что придумал Владислав Юрьевич Сурков. А молодежные движения по типу тимуровцев сейчас очень даже актуальны. Волонтеров, занимающихся добрыми делами, у нас много», - напомнил Калачев.

Ранее ВЦИОМ с помощью опроса выяснил, что около 80 процентов граждан России хотят, чтобы их дети занимались волонтерской и добровольческой деятельностью.

Как отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, россияне широко поддерживают деятельность волонтеров, если говорить об их вкладе в решение проблем общества, кроме того, они пользуются уважением среди граждан.

В исследовании также говорится, что в пятерку главных качеств, которые ценят россияне, входят честность, доброта, трудолюбие, справедливость и человечность.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пятаков
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