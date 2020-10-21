«Деньги на ветер». Названа польза экономии на молодежной политике

Правительство заложило в проекте бюджета на 2021-2022 год сокращение финансирования молодежной политики. Расходы снизятся на 12% в сравнении с текущим бюджетом.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН заявил, что никакого отношения к реальной молодежи многие проекты не имеют.

«Большая часть расходов на молодежную политику – это деньги на ветер. Такая политика быть должна заключаться, в первую очередь, в создании равных условий для получения образования. Образование – это главный уравнитель людей из разных каст и сословий», - сказал он.

Согласно проекту бюджета, расходы сократятся именно на часть госпрограммы «Развитие образования», пишет РБК. В частности, в следующем году финансирование дополнительного образования детей сократят на 8,5%, а в 2022 году - на 15,7%.

