«Пиар для акций»: Тактаров не поверил в «сказочный» бой Мадуро и Маска

Олег Тактаров заявил НСН, что Илон Маск и Николас Мадуро не встретятся в поединке, так как это всего лишь пиар и попытка заработать.

Американский миллиардер Илон Маск согласился на бой с главой Венесуэлы Николасом Мадуро ради пиара, в реальности же никакого поединка не будет, заявил бывший боец смешанных единоборств, киноактер Олег Тактаров в эфире НСН.

Американский миллиардер Илон Маск согласился на бой с избранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее глава республики обвинил внешние силы, в том числе Маска, во вмешательстве в избирательный процесс. При этом миллиардер выдвинул условие: если победит он, лидер Венесуэлы покинет свой пост, если же победу одержит Мадуро, политик получит бесплатный полет на Марс. Тактаров не воспринял эту перепалку всерьез.

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«Маск – это шоумен, он делает это, чтобы повысить свою узнаваемость. Каждый его звук, движение, его слова отражаются на акциях. Он прекрасно знает, что из этой истории он получит пиар-дивиденды, а так это все сказки. Человек создал себе имя, какой бой, о чем вы? Это глупости», - заявил он.

Ранее 52-летний Маск вызвал 39-летнего Цукерберга на бой из-за того, что тот запустил конкурента Twitter. Тогда Олег Тактаров заявил, что Маск с Цукербергом сделают все, чтобы бой не состоялся или сведут все к дружеской ничьей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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