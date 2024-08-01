«Пиар для акций»: Тактаров не поверил в «сказочный» бой Мадуро и Маска

Американский миллиардер Илон Маск согласился на бой с главой Венесуэлы Николасом Мадуро ради пиара, в реальности же никакого поединка не будет, заявил бывший боец смешанных единоборств, киноактер Олег Тактаров в эфире НСН.

Американский миллиардер Илон Маск согласился на бой с избранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее глава республики обвинил внешние силы, в том числе Маска, во вмешательстве в избирательный процесс. При этом миллиардер выдвинул условие: если победит он, лидер Венесуэлы покинет свой пост, если же победу одержит Мадуро, политик получит бесплатный полет на Марс. Тактаров не воспринял эту перепалку всерьез.