«Пиар для акций»: Тактаров не поверил в «сказочный» бой Мадуро и Маска
Олег Тактаров заявил НСН, что Илон Маск и Николас Мадуро не встретятся в поединке, так как это всего лишь пиар и попытка заработать.
Американский миллиардер Илон Маск согласился на бой с главой Венесуэлы Николасом Мадуро ради пиара, в реальности же никакого поединка не будет, заявил бывший боец смешанных единоборств, киноактер Олег Тактаров в эфире НСН.
Американский миллиардер Илон Маск согласился на бой с избранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее глава республики обвинил внешние силы, в том числе Маска, во вмешательстве в избирательный процесс. При этом миллиардер выдвинул условие: если победит он, лидер Венесуэлы покинет свой пост, если же победу одержит Мадуро, политик получит бесплатный полет на Марс. Тактаров не воспринял эту перепалку всерьез.
«Маск – это шоумен, он делает это, чтобы повысить свою узнаваемость. Каждый его звук, движение, его слова отражаются на акциях. Он прекрасно знает, что из этой истории он получит пиар-дивиденды, а так это все сказки. Человек создал себе имя, какой бой, о чем вы? Это глупости», - заявил он.
Ранее 52-летний Маск вызвал 39-летнего Цукерберга на бой из-за того, что тот запустил конкурента Twitter. Тогда Олег Тактаров заявил, что Маск с Цукербергом сделают все, чтобы бой не состоялся или сведут все к дружеской ничьей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле
- Генпрокуратура признала нежелательной организацией фонд «Русь сидящая»
- Егор Крид и Прохор Шаляпин выступили против замедления YouTube
- В Минцифры опровергли необходимость досрочного погашения IT-ипотеки
- СМИ: Россия и США обменялись в аэропорту Анкары 26 заключенными
- СМИ: Велосипедистов сборной Словакии обокрали в Олимпийской деревне
- Потолок рухнул в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке
- Air France и Transavia продлили приостановку полетов в Ливан
- Главу «Военторга» Павлова отправили под арест до 30 сентября
- Иван Ургант выступит на фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru