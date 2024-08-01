«Я иду за тобой»: Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что идет за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом миллиардер написал в соцсети Х.
Ранее Маск согласился на бой с Мадуро, напоминает РЕН ТВ. При этом миллиардер выдвинул условие: если победит он, лидер Венесуэлы покинет свой пост, если же победу одержит Мадуро, политик получит бесплатный полет на Марс. Президент предложил бизнесмену приехать на поединок в Венесуэлу.
«Я иду за тобой, Мадуро», — написал Маск.
Миллиардер добавил, что отвезет политика «в Гуантанамо на осле». Там расположена в том числе одноименная тюрьма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru