«Я иду за тобой»: Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо

Ранее Маск согласился на бой с Мадуро, напоминает РЕН ТВ. При этом миллиардер выдвинул условие: если победит он, лидер Венесуэлы покинет свой пост, если же победу одержит Мадуро, политик получит бесплатный полет на Марс. Президент предложил бизнесмену приехать на поединок в Венесуэлу.

«Я иду за тобой, Мадуро», — написал Маск.

Миллиардер добавил, что отвезет политика «в Гуантанамо на осле». Там расположена в том числе одноименная тюрьма.

