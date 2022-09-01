День знаний в России прошел без происшествий
День знаний в России, который состоялся в 47 тысячах школ, прошел без происшествий, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Безопасность мероприятий обеспечивали более 114 тысяч полицейских – сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, ГИБДД, участковые уполномоченные и кинологи со служебными собаками», - заявила Волк.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире НСН заявил, что в парламенте придумают, как сделать субботу выходным для школьников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru