День знаний в России прошел без происшествий

День знаний в России, который состоялся в 47 тысячах школ, прошел без происшествий, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Безопасность мероприятий обеспечивали более 114 тысяч полицейских – сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, ГИБДД, участковые уполномоченные и кинологи со служебными собаками», - заявила Волк.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире НСН заявил, что в парламенте придумают, как сделать субботу выходным для школьников.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьМВД1 СентябряДень Знаний
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