День Парада Победы станет выходным, президент – ответчик по иску, рекордное долговое бремя

В Москве и Подмосковье с понедельника открываются парки и непродовольственные магазины. Разрешены прогулки, правда, в Москве – строго по графику, утвержденному для каждого дома. В Петербурге отменят обязательное ношение масок и перчаток. В Крыму с 1 июня возобновят работу ресторанов и кафе, которые находятся на открытом воздухе. Через две недели откроются гостиницы и санатории, но только для приема местных жителей. Вместе с тем, действующий в Москве режим самоизоляции с санитарными ограничениями продлится еще долго – до тех пор, пока не будет получена вакцина от коронавируса, - предупредил на этой неделе мэр Сергей Собянин.





Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в суде решение президента Владимира Путина о своей отставке по утрате доверия.