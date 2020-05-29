День Парада Победы станет выходным, президент – ответчик по иску, рекордное долговое бремя

НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.

24 июня, день, на который назначен Парад Победы, станет выходным.

Такое решение принял президент Влaдимир Путин, отметив, что в этот день в 1945 году на Красной площади состоялся исторический пaрaд победителей. Глава государства распорядился обеспечить сaмые строгие требовaния безопaсности при подготовке и проведении пaрaдa в связи со вспышкой коронавируса. Мaрш «Бессмертного полкa» Путин предложил провести 26 июля – в День Военно-морского флотa России. Если, по мнению специaлистов, нельзя будет обеспечить безопaсность в полной мере, то возможен и перенос мaршa «Бессмертного полкa» нa более поздние сроки, - укaзaл глaвa госудaрствa.


Российские регионы шаг за шагом ослабляют ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса.

Фото: mos.ru/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье с понедельника открываются парки и непродовольственные магазины. Разрешены прогулки, правда, в Москве – строго по графику, утвержденному для каждого дома. В Петербурге отменят обязательное ношение масок и перчаток. В Крыму с 1 июня возобновят работу ресторанов и кафе, которые находятся на открытом воздухе. Через две недели откроются гостиницы и санатории, но только для приема местных жителей. Вместе с тем, действующий в Москве режим самоизоляции с санитарными ограничениями продлится еще долго – до тех пор, пока не будет получена вакцина от коронавируса, - предупредил на этой неделе мэр Сергей Собянин.


Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в суде решение президента Владимира Путина о своей отставке по утрате доверия.

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков

В иске, поданном в Верховный суд России, он просит признать незаконным президентский указ в части его отстранении от должности, а также обязать Владимира Путина внести в указ поправки о том, что за время работы главой Чувашии он частично потерял трудоспособность и поэтому имеет право на дополнительные социальные гарантии. В этой последней части Верховный суд признал требования неподсудными и решил их не рассматривать. А вот в части оспаривания указа об отставке исковое заявление Игнатьева принято Верховным судом к производству. Владимир Путин заявлен административным ответчиком по иску. Первое заседание назначено на 30 июня. Сам бывший глава Чувашии находится в больнице тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.


Исторического максимума достиг уровень долговой нагрузки населения России.

ФОТО: pixabay.com//Andrew Khoroshavin

На 1 апреля он составил 10,9%, - сообщил Банк России. В его отчете говорится, что еще в четвертом квартале 2019 года почти четверть российских заемщиков отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. Как предупреждал в эфире НСН экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский, в ближайшие полтора года Россия столкнется «с мощным кредитным кризисом».

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