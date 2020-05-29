День Парада Победы станет выходным, президент – ответчик по иску, рекордное долговое бремя
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
24 июня, день, на который назначен Парад Победы, станет выходным.
Такое решение принял президент Влaдимир Путин, отметив, что в этот день в 1945 году на Красной площади состоялся исторический пaрaд победителей. Глава государства распорядился обеспечить сaмые строгие требовaния безопaсности при подготовке и проведении пaрaдa в связи со вспышкой коронавируса. Мaрш «Бессмертного полкa» Путин предложил провести 26 июля – в День Военно-морского флотa России. Если, по мнению специaлистов, нельзя будет обеспечить безопaсность в полной мере, то возможен и перенос мaршa «Бессмертного полкa» нa более поздние сроки, - укaзaл глaвa госудaрствa.
Российские регионы шаг за шагом ослабляют ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса.
В Москве и Подмосковье с понедельника открываются парки и непродовольственные магазины. Разрешены прогулки, правда, в Москве – строго по графику, утвержденному для каждого дома. В Петербурге отменят обязательное ношение масок и перчаток. В Крыму с 1 июня возобновят работу ресторанов и кафе, которые находятся на открытом воздухе. Через две недели откроются гостиницы и санатории, но только для приема местных жителей. Вместе с тем, действующий в Москве режим самоизоляции с санитарными ограничениями продлится еще долго – до тех пор, пока не будет получена вакцина от коронавируса, - предупредил на этой неделе мэр Сергей Собянин.
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в суде решение президента Владимира Путина о своей отставке по утрате доверия.
В иске, поданном в Верховный суд России, он просит признать незаконным президентский указ в части его отстранении от должности, а также обязать Владимира Путина внести в указ поправки о том, что за время работы главой Чувашии он частично потерял трудоспособность и поэтому имеет право на дополнительные социальные гарантии. В этой последней части Верховный суд признал требования неподсудными и решил их не рассматривать. А вот в части оспаривания указа об отставке исковое заявление Игнатьева принято Верховным судом к производству. Владимир Путин заявлен административным ответчиком по иску. Первое заседание назначено на 30 июня. Сам бывший глава Чувашии находится в больнице тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.
Исторического максимума достиг уровень долговой нагрузки населения России.
На 1 апреля он составил 10,9%, - сообщил Банк России. В его отчете говорится, что еще в четвертом квартале 2019 года почти четверть российских заемщиков отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. Как предупреждал в эфире НСН экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский, в ближайшие полтора года Россия столкнется «с мощным кредитным кризисом».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
388 тыс.+8 572 / сут.
Умерли
4 374+232 / сут.
Выздоровели
159 тыс.+8 264 / сут.
- В Москве произошла перестрелка между сотрудником и посетителем магазина
- В штате Нью-Йорк рекордно снизилось число смертей от COVID-19
- В РФ день парада Победы 24 июня объявили выходным
- В центре Москвы эвакуируют людей из горящего дома
- Зеленского не пригласили на парад в Москву 24 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru