День гамбургера отметят 27 июля в Парке Горького

Международный день гамбургера отпраздную в российской столице музыкально-гастрономическим фестивалем.«Бургер фест» состоится в субботу, 27 июля в Парке Горького. Праздник будет посвящен знаменитому на весь мир горячему бутерброду из булочки, мясной котлеты, овощей и соуса.

Гостям фестиваля предложат бургеры на самый разный вкус - от признанных вариантов фастфуда до авторских версий. Будут предложены бутерброды с креветками, мраморной говядиной, свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также изделия из паровых корейских булочек с экзотическими начинками.

Также посетителей ждёт большой концерт. Как отмечает АГН «Москва», основная площадка праздника будет работать на Пушкинской набережной с одиннадцати утра до десяти вечера. Вход бесплатный.

