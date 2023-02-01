Демограф объяснил, за счет чего Нигерия обогнала Россию по рождаемости

Несмотря на рост среднего класса в Нигерии, уровень рождаемости там не снизился, заявил директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в пресс-центре НСН. По его словам, уровень жизни не так влияет на этот процесс, как социальные установки в обществе.

«Численность Нигерии еще недавно составляла 140 миллионов, как у нас, сейчас их 160 миллионов. Там стал расти средний класс, и предполагалось, что там будет снижение рождаемости. Но оказалось, что повышение уровня жизни для них не являлось основанием для уменьшения рождаемости. Там какие-то установки социальные помогают им активно рожать», - сказал он.

Серьезный спад рождаемости был предсказан демографами еще десять лет назад, заявил директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в пресс-центре НСН.

