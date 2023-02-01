Демограф объяснил, за счет чего Нигерия обогнала Россию по рождаемости
Руслан Ткаченко сказал в пресс-центре НСН, что на демографические процессы социальные установки влияют больше, чем уровень жизни.
Несмотря на рост среднего класса в Нигерии, уровень рождаемости там не снизился, заявил директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в пресс-центре НСН. По его словам, уровень жизни не так влияет на этот процесс, как социальные установки в обществе.
«Численность Нигерии еще недавно составляла 140 миллионов, как у нас, сейчас их 160 миллионов. Там стал расти средний класс, и предполагалось, что там будет снижение рождаемости. Но оказалось, что повышение уровня жизни для них не являлось основанием для уменьшения рождаемости. Там какие-то установки социальные помогают им активно рожать», - сказал он.
Серьезный спад рождаемости был предсказан демографами еще десять лет назад, заявил директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- Новый президент Чехии выступил за переговоры России и Украины
- Суд утвердил приговор экс-депутату Рашкину по делу о незаконной охоте
- Подозреваемый в убийстве малолетнего пасынка задержан под Тулой
- Обыск по делу о крушении вертолёта в Броварах провели у экс-главы МВД Украины Авакова
- Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана
- Песков: возможные поставки Украине ракет большей дальности не изменят хода СВО
- У московских школьников в рамках пилота начались практикумы по подготовке к ЕГЭ
- Песков заявил, что спецоперация является главной целью для России
- «Вымираем по плану»: Спад рождаемости в России был предсказан 10 лет назад
- Песков: в Кремле поддерживают идею назначить награды за подбитые западные танки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru