Демограф предрек лидерство Индии по количеству населения к концу XXI века
Резкий рост населения в Индии по отношению к Китаю обусловлен большим коэффициентом рождаемости, сказал НСН Юрий Крупнов.
В ближайшие несколько десятилетий Индия станет лидером по числу населения, однако ее коэффициента рождаемости недостаточно для простого демографического производства. Об этом НСН заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
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Ранее стало известно, что Индия по данным на конец 2022 года опередила Китай по численности населения на пять миллионов человек. Сейчас в Китае проживает 1,412 млрд человек, в Индии — 1,417 млрд человек. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Крупнов назвал перевес в пять миллионов весьма приблизительной цифрой.
«Она столь же условна, как и то, что мы в октябре 2022 года праздновали рождение восьмимиллиардного жителя планеты. Однако есть базовый демографический факт: в Китае сегодня доминирует практически однодетная семья, здесь по статистике на одну женщину приходится 1,25 ребенка. В Индии же коэффициент рождаемости — два ребенка на одну женщину. То есть при приблизительном равенстве населения в двух странах в Индии мотор демографии вдвое мощнее. Логично, что она обгоняет Китай и впредь будет увеличивать численность населения в связи с прежними поколениями. В ближайшие десятилетия Индия станет абсолютным лидером по количеству населения, проживающего в одном государстве, однако отмечу, что даже такого коэффициента недостаточно для простого демографического производства», — сказал демограф.
Ранее востоковед-китаист, эксперт Российского экспортного центра Николай Вавилов подтвердил демографические проблемы в Китае, однако назвал решение Компартии страны разрешить семейным парам иметь третьего ребенка политическим. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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