Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены

Он отметил, что договорился с демобилизованными студентами об использовании зимних каникул согласно принципу «Университетских смен».

«В том числе чтобы помочь адаптироваться ребятам, которые 8-9 месяцев воевали... и вписаться в учебную программу, чтобы им год не потерять», - приводит РИА Новости слова Кириенко.

Ранее, 13 ноября, президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

