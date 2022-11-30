Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены

Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут адаптироваться к учебной программе с помощью образовательных смен на базе ведущих вузов России, которые пройдут во время зимних каникул. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Госдума предложила провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР

Он отметил, что договорился с демобилизованными студентами об использовании зимних каникул согласно принципу «Университетских смен».

«В том числе чтобы помочь адаптироваться ребятам, которые 8-9 месяцев воевали... и вписаться в учебную программу, чтобы им год не потерять», - приводит РИА Новости слова Кириенко.

Ранее, 13 ноября, президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРЛНРСтуденты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры