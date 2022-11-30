Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены
Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут адаптироваться к учебной программе с помощью образовательных смен на базе ведущих вузов России, которые пройдут во время зимних каникул. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он отметил, что договорился с демобилизованными студентами об использовании зимних каникул согласно принципу «Университетских смен».
«В том числе чтобы помочь адаптироваться ребятам, которые 8-9 месяцев воевали... и вписаться в учебную программу, чтобы им год не потерять», - приводит РИА Новости слова Кириенко.
Ранее, 13 ноября, президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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