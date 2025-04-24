«Нужно ограничить произвол монополий, нужно дать антимонопольной службе право как во всех нормальных развитых странах выяснять структуру цены. И как это было в Германии еще в 90-е годы, в начале нулевых при резких колебаниях цен сначала возвращать их на место, а потом уже расследовать, что это было. Потому что причина роста цен - это произвол монополий, когда сталь по цене золота. Ну и нормализовать налогово-таможенную систему, чтобы было выгодно что-то производить в России, а не вывозить сырье. Потому что у нас налогово-таможенная система абсолютно колониальная. Этих вещей достаточно. Их можно сделать в течение месяца. Никаких проблем нет, было бы желание», - отметил он.

Ранее Путин также заявил, что в России за январь-февраль 2025 года рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

