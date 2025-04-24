Делягин рассказал, как снизить цены на продукты за месяц

Причина роста цен в России - произвол монополий, а также абсолютно колониальная налогово-таможенная система, заявил НСН Михаил Делягин.

Чтобы добиться устойчивого снижения цен в России, нужно позволить Федеральной антимонопольной службе выяснять структуру цены и ограничить произвол монополий. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости устойчивого замедления динамики цен в стране на фоне высокой годовой инфляции, которая остается на уровне 10%. Такое заявление он сделал на совещании по экономическим вопросам. Делягин рассказал, что нужно для того, чтобы добиться устойчивого снижения цен.

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«Нужно ограничить произвол монополий, нужно дать антимонопольной службе право как во всех нормальных развитых странах выяснять структуру цены. И как это было в Германии еще в 90-е годы, в начале нулевых при резких колебаниях цен сначала возвращать их на место, а потом уже расследовать, что это было. Потому что причина роста цен - это произвол монополий, когда сталь по цене золота. Ну и нормализовать налогово-таможенную систему, чтобы было выгодно что-то производить в России, а не вывозить сырье. Потому что у нас налогово-таможенная система абсолютно колониальная. Этих вещей достаточно. Их можно сделать в течение месяца. Никаких проблем нет, было бы желание», - отметил он.

Ранее Путин также заявил, что в России за январь-февраль 2025 года рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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