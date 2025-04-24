Делягин рассказал, как снизить цены на продукты за месяц
Причина роста цен в России - произвол монополий, а также абсолютно колониальная налогово-таможенная система, заявил НСН Михаил Делягин.
Чтобы добиться устойчивого снижения цен в России, нужно позволить Федеральной антимонопольной службе выяснять структуру цены и ограничить произвол монополий. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости устойчивого замедления динамики цен в стране на фоне высокой годовой инфляции, которая остается на уровне 10%. Такое заявление он сделал на совещании по экономическим вопросам. Делягин рассказал, что нужно для того, чтобы добиться устойчивого снижения цен.
«Нужно ограничить произвол монополий, нужно дать антимонопольной службе право как во всех нормальных развитых странах выяснять структуру цены. И как это было в Германии еще в 90-е годы, в начале нулевых при резких колебаниях цен сначала возвращать их на место, а потом уже расследовать, что это было. Потому что причина роста цен - это произвол монополий, когда сталь по цене золота. Ну и нормализовать налогово-таможенную систему, чтобы было выгодно что-то производить в России, а не вывозить сырье. Потому что у нас налогово-таможенная система абсолютно колониальная. Этих вещей достаточно. Их можно сделать в течение месяца. Никаких проблем нет, было бы желание», - отметил он.
Ранее Путин также заявил, что в России за январь-февраль 2025 года рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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