Делягин предложил ограничить розничные цены на товары в России

Депутат Госдумы Михаил Делягин от фракции «Справедливая Россия – За правду» предложил законопроект, который вводит ограничения на розничные цены товаров на внутреннем рынке России. Документ был зарегистрирован в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2026 года розничная цена товара не должна превышать его производителя или таможенную стоимость более чем в два раза, если для отдельных товаров или регионов не будет установлено иное решение правительства. В случае принятия, это должно помочь стабилизировать цены на российском рынке.