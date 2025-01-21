Делягин предложил ограничить розничные цены на товары в России
Депутат Госдумы Михаил Делягин от фракции «Справедливая Россия – За правду» предложил законопроект, который вводит ограничения на розничные цены товаров на внутреннем рынке России. Документ был зарегистрирован в базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает, что с 1 января 2026 года розничная цена товара не должна превышать его производителя или таможенную стоимость более чем в два раза, если для отдельных товаров или регионов не будет установлено иное решение правительства. В случае принятия, это должно помочь стабилизировать цены на российском рынке.
Автор законопроекта указал, что рост потребительских цен в последние годы стал слабо контролируемым и представляет собой угрозу национальной безопасности страны, особенно на фоне внешнеэкономической ситуации и СВО. Делягин отметил, что проблема завышенных цен, вызванных несовершенством рыночной инфраструктуры, остается нерешенной.
Предлагаемое законодательное изменение включает механизм ограничения торговой наценки до 100% от цены производителя или стоимости импорта. В то же время, правительство будет иметь право вводить исключения для отдельных товаров или регионов на временной или постоянной основе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru