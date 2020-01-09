Делу – час, потехе – время

Кроме самой первой, двухдневной, сокращенными станут недели, на которые выпадают государственные праздники. Как сообщили РИА Новости в Роструде, меньше работать придется в феврале – по случаю Дня защитника Отечества 23-го числа, в марте – из-за Международного женского дня 8 марта, в конце апреля в связи с Первомаем. И тут же – по случаю Дня Победы. В июне будет отмечаться День России, в ноябре – День народного единства, из-за которых трудящиеся также получат дополнительные дни отдыха.

Стоит отметить, что трудящиеся и сами рады добавить себе лишний денек под благовидным предлогом. Особенно наглядно это показало 31 декабря ушедшего 2019 года. После оживленной дискуссии о том, быть этому дню официальным выходным или не быть, положительное решение для себя приняла добрая половина работающих россиян. По свидетельству опроса, на который ссылается «Газета.ру», на рабочих местах в последний день года решили остаться всего 53% респондентов. Кто-то взял отгул или отпуск за свой счет, кто-то договорился с руководством. В заочную полемику о необходимости выходного 31 декабря вступили в том числе бывший и нынешний главы Совета при президенте по правам человека. Михаил Федотов заявил, что россияне заслуживают того, чтобы отдыхать 31 декабря. Валерий Фадеев, напротив, призвал не «двигать страну в сторону все большего количества выходных». Даже сам президент в ходе большой пресс-конференции назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, отметив, однако, что решение не должно носить скоропалительный характер.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря на государственном уровне был внесен в конце минувшего года в Госдуму, хотя и не был рассмотрен в ходе осенней сессии. Глава комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов, один из авторов инициативы, объяснял, что этот день все равно нельзя назвать полноценным рабочим. Вместе с тем, общее число праздничных дней в году при этом не должно быть увеличено, - отмечал депутат.

Да уж куда больше увеличивать. На 2020 год из 366 календарных дней выходных и праздничных приходится 118. То есть отдыхаем мы добрую треть года. Делу – час, потехе – время...

