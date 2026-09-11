Деловая переписка: Женщины активнее мужчин используют ИИ на работе

Женщины активнее мужчин применяют искусственный интеллект в повседневной работе — 65 против 59%. Такие данные представили НСН аналитики hh.ru и Level Group.

При этом отмечается, что есть различия и в применении ИИ в профессиональных задачах. Так, женщины чаще привлекают искусственный интеллект к работе с текстами и деловой коммуникацией, тогда как мужчины преимущественно подключают нейросети к анализу данных.

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Самый заметный разрыв связан с подготовкой деловых текстов. Улучшать с помощью ИИ формулировки писем и презентаций предпочитают 30% женщин и всего 21% мужчин. Ещё один самостоятельный сценарий — ведение деловой переписки: составлять с помощью нейросети корреспонденцию или ответ клиенту предпочитают 15% женщин и 10% мужчин.

Сотрудницы чаще применяют нейросети и перед тем, как обратиться за информацией к коллегам или другим людям. Так, 53% женщин рассказали, что сначала уточняют интересующий их рабочий момент у ИИ, чтобы разобраться в теме и точнее сформулировать последующий вопрос человеку. Среди мужчин такой сценарий используют 46%.

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ФОТО: ITAR-TASS/Курсков Евгений
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектРабота

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