Деловая переписка: Женщины активнее мужчин используют ИИ на работе

Самый заметный разрыв связан с подготовкой деловых текстов. Улучшать с помощью ИИ формулировки писем и презентаций предпочитают 30% женщин и всего 21% мужчин. Ещё один самостоятельный сценарий — ведение деловой переписки: составлять с помощью нейросети корреспонденцию или ответ клиенту предпочитают 15% женщин и 10% мужчин.

Сотрудницы чаще применяют нейросети и перед тем, как обратиться за информацией к коллегам или другим людям. Так, 53% женщин рассказали, что сначала уточняют интересующий их рабочий момент у ИИ, чтобы разобраться в теме и точнее сформулировать последующий вопрос человеку. Среди мужчин такой сценарий используют 46%.

