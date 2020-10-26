Делом об убийстве депутата Петрова займётся центральный аппарат СК

Уголовное дело о заказном убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области, предпринимателя Александра Петрова направлено в центральный аппарат Следственного комитета. Информация о этом размещена на сайте ведомства.

Передать материалы распорядился глава СК РФ Александр Бастрыкин с целью максимально оперативного, всестороннего и объективного расследования, отмечает RT.

Убийство было совершено вечером в субботу 24 октября. Неизвестный киллер произвёл выстрел с противоположного берега реки Великой в 61-летнего бизнесмена, когда тот находился на территории своего домовладения под Выборгом.

Правоохранители нашли в реке, неподалеку от коттеджа пулю от патрона калибра 7,62. Как сообщает РЕН ТВ, ориентировочно выстрел был произведён из модернизированного автомата Калашникова с оптикой, либо из снайперской винтовки Драгунова.

Александр Петров - отец первого российского автогонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. Незадолго до убийства Петров-старший намеревался уехать за границу, он занимался продажей имущества, включая и дом, где его застрелили.

Среди версий рассматривается устранение свидетеля, знакомого с незаконными схемами обогащения со времён 90-ых годов.

