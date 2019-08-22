Полицейских Екатеринбурга обвинили в групповом изнасиловании

В Екатеринбурге троих сотрудников МВД обвинили в групповом изнасиловании. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области, преступление было совершено ночью 18 августа. По версии следствия, трое полицейских подвергли сексуальному насилию девушку 1997 года рождения прямо в служебном автомобиле.

Подозреваемых задержали сотрудники управления собственной безопасности, передаёт РИА ФАН. Подозреваемым уже официально предъявлены обвинения, следствие просит суд выдать санкцию на их арест. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства для закрепления обвинительной базы.

Как отмечают argumenti.ru, в Екатеринбург из головного МВД в Москве отправляется комиссия управления собственной безопасности. Следствие также намерено понять причины и условия, которые могли привести к подобному в органах внутренних дел столицы Урала.

