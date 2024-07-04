Дело жителя Твери, фиктивно зарегистрировавшего Исломовых, направили в суд

Дело жителя Твери, фиктивно зарегистрировавшего у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых, обвиняемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», передано в суд. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Тверской области.

По данным следствия, в период с 2018 по 2022 годы мужчина, владея домом в деревне Сидорково Максатихинского муниципального округа, который был непригоден для проживания, предоставил в полицию фиктивные договоры безвозмездного пользования этим жилым помещением, а также 18 заявлений от иностранных граждан о регистрации по этому адресу. При этом он осознавал, что никто из них не собирался там жить, и фактически предоставлять помещение не планировал.