Дело жителя Твери, фиктивно зарегистрировавшего Исломовых, направили в суд

Дело жителя Твери, фиктивно зарегистрировавшего у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых, обвиняемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», передано в суд. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Тверской области.

По данным следствия, в период с 2018 по 2022 годы мужчина, владея домом в деревне Сидорково Максатихинского муниципального округа, который был непригоден для проживания, предоставил в полицию фиктивные договоры безвозмездного пользования этим жилым помещением, а также 18 заявлений от иностранных граждан о регистрации по этому адресу. При этом он осознавал, что никто из них не собирался там жить, и фактически предоставлять помещение не планировал.

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На сайте Максатихинского межрайонного суда Тверской области опубликована информация о деле Салохиддина Ашурова, которое было возбуждено по статье 322.2 УК РФ. Согласно материалам, дело поступило в суд 1 июля, а 3 июля было принято решение о его передаче по подсудности.

В судебном заседании 3 июля рассматривался вопрос о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено мировому судье по подсудности, но не указано, в какой именно мировой суд, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Крокус Сити ХоллСуд

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