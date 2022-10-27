Дело за фейки об армии завели на основателя Gulagu.net Осечкина

Новое уголовное дело возбуждено в Москве в отношении правозащитника и основателя общественного проекта Gulagu.net (заблокирован Роскомнадзором) Владимира Осечкина. Как сообщили в столичном следственном управлении Следственного комитета, его подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии.

По версии следствия, в марте Осечкин на своем YouTube-канале обнародовал «ложные сведения» о действиях военнослужащих РФ при проведении специальной военной операции на Украине, а также дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы РФ.

Владимир Осечкин с 2015 года проживает во Франции после возбуждения в отношении него на родине уголовного дела о мошенничестве. С 2021 года он находится в розыске по линии МВД РФ.

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В октябре 2021 года Осечкин сообщил о получении более 40 гигабайт служебных видеофайлов Федеральной службы исполнения наказаний, которые подтверждают систематический характер пыток заключенных в колониях и СИЗО РФ. Записи вызвали широкий общественный резонанс.

Госдума в июне нынешнего года приняла закон против пыток. В итоговый текст документа не вошли адвокатские поправки, которые призваны были уточнить понятие «психологическая пытка». Как заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член Совета Федерации Людмила Нарусова, документ содержит лазейки, которые позволят оправдывать сотрудников ФСИН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПравозащитникиУголовное ДелоФейк
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