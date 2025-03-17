«Не для маленьких»: Учителя усомнились в необходимости обучения пятиклассников медпомощи

Луховицкий усомнился в необходимости вводить такие уроки в программу пятого класса, к тому же, по его словам, непонятно, кто и как будет учить маленьких детей.

«Думаю, что умение оказывать первую медицинскую помощь нужно всем. Но возникает вопрос, кто и как будет учить маленьких детей оказывать эту помощь. Я не уверен, что можно разрешить ребенку накладывать своему товарищу повязку, это должны делать взрослые люди. Что же касается военной подготовки — в пятом классе дети и так с удовольствием играют в войну, пусть играют дальше», — подытожил он.

В свою очередь Казаков поддержал идею Водолацкого, однако отметил, что такие знания уже даются в рамках школьного курса.

«Это есть в рамках курса “Основы безопасности и защиты Родины”. По крайней мере, раньше в курсе ОБЖ часть программы была посвящена оказанию доврачебной медицинской помощи», — сказал он.

Ранее в школьную программу 10-11 классов по начальной военной подготовке включили тему беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

