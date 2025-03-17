«Не для маленьких»: Учителя усомнились в необходимости обучения пятиклассников медпомощи
Пятиклассникам рано доверять оказание первой медпомощи, этому учат старшеклассников в рамках школьной программы, сказал НСН Всеволод Луховицкий.
Оказание первой медпомощи — навык, который необходим каждому человеку, и ему обучают в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины», однако непонятно, кто и как будет учить этому маленьких детей, а не старшеклассников. Об этом НСН заявили члены Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий и Дмитрий Казаков.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее заявил в интервью ТАСС, что начальная военная подготовка должна преподаваться с пятого класса. По словам парламентария, после событий в Курской области детей нужно обучать оказанию первой медицинской помощи и действиям при воздушной атаке. Он отметил, что лишь малое количество курян знали, как сделать перевязку или наложить жгут.
Луховицкий усомнился в необходимости вводить такие уроки в программу пятого класса, к тому же, по его словам, непонятно, кто и как будет учить маленьких детей.
«Думаю, что умение оказывать первую медицинскую помощь нужно всем. Но возникает вопрос, кто и как будет учить маленьких детей оказывать эту помощь. Я не уверен, что можно разрешить ребенку накладывать своему товарищу повязку, это должны делать взрослые люди. Что же касается военной подготовки — в пятом классе дети и так с удовольствием играют в войну, пусть играют дальше», — подытожил он.
В свою очередь Казаков поддержал идею Водолацкого, однако отметил, что такие знания уже даются в рамках школьного курса.
«Это есть в рамках курса “Основы безопасности и защиты Родины”. По крайней мере, раньше в курсе ОБЖ часть программы была посвящена оказанию доврачебной медицинской помощи», — сказал он.
Ранее в школьную программу 10-11 классов по начальной военной подготовке включили тему беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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