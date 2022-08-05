Дело Шевчука отказались рассматривать в Петербурге

Изначально дело поступило именно в Советский суд Уфы, после инстанция отправила его по ходатайству музыканта в суд Петербурга, но тот не стал его рассматривать и вернул обратно в столицу Башкирии.

Административное дело было заведено на Шевчука после концерта ДДТ, который прошел в Уфе 18 мая. Музыкант высказался против спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Теперь ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

