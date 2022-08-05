Дело Шевчука отказались рассматривать в Петербурге
Советский районный суд Уфы отказался передавать рассмотрение дела лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ в Санкт-Петербург. Таким образом, как сообщает РИА Новости, музыканту не удовлетворили соответствующее ходатайство.
Судья в Уфе уточнила, что Шевчук сможет участвовать в заседаниях суда в онлайн-формате - по видеосвязи из Дзержинского суда Петербурга. Суд отложили на 16 августа.
Изначально дело поступило именно в Советский суд Уфы, после инстанция отправила его по ходатайству музыканта в суд Петербурга, но тот не стал его рассматривать и вернул обратно в столицу Башкирии.
Административное дело было заведено на Шевчука после концерта ДДТ, который прошел в Уфе 18 мая. Музыкант высказался против спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Теперь ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
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