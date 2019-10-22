Дело Серебренникова вернулось в суд

Дело Кирилла Серебренникова поступило в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения. Как пишет РИА Новости, пока не определена дата его рассмотрения, а также не определён судья, который за него возьмется.

Ранее Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела «Седьмой студии». Его направили в Мещанский суд на новое рассмотрение. На время повторного слушания фигуранты дела останутся под подпиской о невыезде, отмечает RT.

Гособвинение в апелляции возражало против возврата дела в надзорное ведомство. По мнению прокурора Михаила Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет. Также он просил Мосгорсуд отменить решение о снятии с подсудимых подписок о невыезде, однако в этом требовании гособвинителю было отказано.