Дело Серебренникова вернулось в суд
Дело Кирилла Серебренникова поступило в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения. Как пишет РИА Новости, пока не определена дата его рассмотрения, а также не определён судья, который за него возьмется.
Ранее Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела «Седьмой студии». Его направили в Мещанский суд на новое рассмотрение. На время повторного слушания фигуранты дела останутся под подпиской о невыезде, отмечает RT.
Гособвинение в апелляции возражало против возврата дела в надзорное ведомство. По мнению прокурора Михаила Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет. Также он просил Мосгорсуд отменить решение о снятии с подсудимых подписок о невыезде, однако в этом требовании гособвинителю было отказано.
Возврат дела на доследование означает серьёзные ошибки следствия, заметил в эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов. Если после доследования их не смогут исправить, дело фактически развалится и будет принято решение о прекращении преследования фигурантов.
Напомним, по версии следствия, Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» похитили более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа», отмечает Ura.ru.
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