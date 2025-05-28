Дело саратовского экс-министра ЖКХ о злоупотреблении решили пересмотреть

Уголовное дело бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Дмитрия Тепина отправлено на пересмотр. Решение вынес Первый кассационный суд общей юрисдикции областного центра. Он отменил постановление Саратовского областного суда по апелляции на приговор.

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Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела в мае 2023 года. Ему вменили злоупотребление полномочиями в связи с необеспечением жильем детей-сирот. В январе 2024 года суд назначил ему меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе. В конце февраля Тепина перевели в туберкулезную тюремную больницу областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

В мае 2024 года экс-министра приговорили к пяти годам лишения свободы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в августе Саратовский областной суд отклонил апелляционные жалобы самого Тепин а и его адвокатов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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