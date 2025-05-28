Дело саратовского экс-министра ЖКХ о злоупотреблении решили пересмотреть

Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела в мае 2023 года. Ему вменили злоупотребление полномочиями в связи с необеспечением жильем детей-сирот. В январе 2024 года суд назначил ему меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе. В конце февраля Тепина перевели в туберкулезную тюремную больницу областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

В мае 2024 года экс-министра приговорили к пяти годам лишения свободы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в августе Саратовский областной суд отклонил апелляционные жалобы самого Тепин а и его адвокатов.

