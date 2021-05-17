Дело против экс-губернатора Меня прекращено за истечением срока давности
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня прекратили в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на адвоката чиновника Мурада Мусаева.
Также с бывшего губернатора сняли подписку о невыезде, отмечает Газета.ру.
Меня задержали в ноябре прошлого года, напоминает Ura.ru. Бывший глава Ивановской области обвинялся в растрате 700 млн рублей, которые были перечислены из бюджетных средств под видом займов для ОАО «Ивановский бройлер», отмечает РИА ФАН. По данным следствия, деньги были похищены преступной группой во главе с Менем, действовавшим вместе с бенефициарами группы компаний «Продо». Чиновник не признавал своей вины.
Кроме того, в качестве обвиняемых по этому делу проходили экс-первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин, отмечает телеканал «360». Дело в отношении Гришина также было закрыто.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по палестино-израильскому конфликту 20 мая
- Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи
- Названа функция в Android, которую надо отключить
- Дело против экс-губернатора Меня прекращено за истечением срока давности
- Экс-полицейский, задавивший «пьяного мальчика», получил 2,5 года колонии
- Глава РПЦ объяснил стрельбу в школе Казани отсутствием религиозного воспитания
- Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили из-за коронавируса
- Роскомнадзор решил не блокировать Twitter после удаления 91% запрещенного контента
- Путин установил новое почётное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ»
- Путин подписал указ о создании президентского фонда по поддержке культуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru