Дело против экс-губернатора Меня прекращено за истечением срока давности

Также с бывшего губернатора сняли подписку о невыезде, отмечает Газета.ру.

Меня задержали в ноябре прошлого года, напоминает Ura.ru. Бывший глава Ивановской области обвинялся в растрате 700 млн рублей, которые были перечислены из бюджетных средств под видом займов для ОАО «Ивановский бройлер», отмечает РИА ФАН. По данным следствия, деньги были похищены преступной группой во главе с Менем, действовавшим вместе с бенефициарами группы компаний «Продо». Чиновник не признавал своей вины.

Кроме того, в качестве обвиняемых по этому делу проходили экс-первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин, отмечает телеканал «360». Дело в отношении Гришина также было закрыто.

