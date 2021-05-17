Дело против экс-губернатора Меня прекращено за истечением срока давности

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня прекратили в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на адвоката чиновника Мурада Мусаева.

Экс-губернатор Мень отпущен под подписку о невыезде

Также с бывшего губернатора сняли подписку о невыезде, отмечает Газета.ру.

Меня задержали в ноябре прошлого года, напоминает Ura.ru. Бывший глава Ивановской области обвинялся в растрате 700 млн рублей, которые были перечислены из бюджетных средств под видом займов для ОАО «Ивановский бройлер», отмечает РИА ФАН. По данным следствия, деньги были похищены преступной группой во главе с Менем, действовавшим вместе с бенефициарами группы компаний «Продо». Чиновник не признавал своей вины.

Кроме того, в качестве обвиняемых по этому делу проходили экс-первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин, отмечает телеканал «360». Дело в отношении Гришина также было закрыто.

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ФОТО: Михаил Мень. Фото с сайта zampolit.com
ТЕГИ:РастратаУголовное ДелоМихаил Мень
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