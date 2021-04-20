Экс-губернатор Мень отпущен под подписку о невыезде
Экс-глава Ивановской области, аудитор Счетной палаты Михаил Мень освобожден под подписку о невыезде, сообщают во вторник СМИ со ссылкой на решение Верховного суда РФ.
Ранее Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение в адрес Меня. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Экс-губернатор обвиняется в растрате 700 млн рублей, которые, по данным следствия, он похитил из казны Ивановской области в 2011 году.
Он был задержан в ноябре 2020 года. Задержанию предшествовало выступление в Совете Федерации генерального прокурора России Игоря Краснова, который обратился к сенаторам с запросом о снятии с Меня неприкосновенности, которую предполагает должность аудитора СП. Сенаторы ходатайство генпрокурора удовлетворили.
Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год, после этого был министром строительства и ЖКХ, сейчас работает аудитором Счетной палаты.
Ранее сообщалось, что ему грозит до десяти лет колонии по статье за хищение или растрату в особо крупном размере.
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