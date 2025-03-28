Дело против бывших чиновников Росприроднадзора передано в прокуратуру

Уголовное дело против экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего директора ФЦАО Владислава Новикова, обвиняемых в мошенничестве на 370 миллионов рублей, было передано в прокуратуру, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствие утверждает, что в 2015 году обвиняемые организовали хищение средств, выделенных на разработку программного обеспечения для учета объектов, оказывающих отрицательное воздействие на экологию.

Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве

Долматов якобы организовал подготовку документов для завышения стоимости ПО и обеспечил победу своей аффилированной компании на конкурсе.

Из документов следует, что Росприроднадзор подал иск к Долматову и Новикову с требованием вернуть 370 миллионов рублей. Суд продлил арест обвиняемых до 28 апреля, а также арестовал их имущество, передает «Радиоточка НСН».

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