Дело против бывших чиновников Росприроднадзора передано в прокуратуру
Уголовное дело против экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего директора ФЦАО Владислава Новикова, обвиняемых в мошенничестве на 370 миллионов рублей, было передано в прокуратуру, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Следствие утверждает, что в 2015 году обвиняемые организовали хищение средств, выделенных на разработку программного обеспечения для учета объектов, оказывающих отрицательное воздействие на экологию.
Долматов якобы организовал подготовку документов для завышения стоимости ПО и обеспечил победу своей аффилированной компании на конкурсе.
Из документов следует, что Росприроднадзор подал иск к Долматову и Новикову с требованием вернуть 370 миллионов рублей. Суд продлил арест обвиняемых до 28 апреля, а также арестовал их имущество, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru