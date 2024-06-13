Дело о рекордных взятках поступило в суд Московской области
В Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело, по которому проходят двое следователей Следственного комитета, сообщает Ura.ru.
Они обвиняются в получении взятки на сумму более 2,7 тысячи биткоинов (7,3 млрд рублей). Это является крупнейшей взяткой в истории современной России. На скамье подсудимых окажутся Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко. Они длительное время вымогали деньги у членов хакерской группировки Infraud Organization, занимавшейся торговлей украденными банковскими данными иностранцев.
Первое слушание пройдет в июне в закрытом режиме.
35-летний майор юстиции Тамбиев и его помощница 27-летняя лейтенант Кристина Ляховенко обвиняются в десяти эпизодах получения взяток размером более $1,5 млн и 2718 биткоинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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