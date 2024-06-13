Дело о рекордных взятках поступило в суд Московской области

Они обвиняются в получении взятки на сумму более 2,7 тысячи биткоинов (7,3 млрд рублей). Это является крупнейшей взяткой в истории современной России. На скамье подсудимых окажутся Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко. Они длительное время вымогали деньги у членов хакерской группировки Infraud Organization, занимавшейся торговлей украденными банковскими данными иностранцев.

Первое слушание пройдет в июне в закрытом режиме.

35-летний майор юстиции Тамбиев и его помощница 27-летняя лейтенант Кристина Ляховенко обвиняются в десяти эпизодах получения взяток размером более $1,5 млн и 2718 биткоинов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

